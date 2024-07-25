Врач объяснил, почему горячий зелёный чай — лучший напиток для спасения от жары

По словам Кутушова, горячие напитки стимулируют потоотделение, которое является естественным механизмом охлаждения организма. Пот испаряется с кожи и забирает с собой тепло, благодаря стимулированию потоотделения расширяются сосуды, улучшая кровообращение и способствуя оттоку тепла от внутренних органов. Но врач предупредил, что потерянное количество жидкости должно быть обязательно компенсировано, в противном случае возникнет обезвоживание.

В качестве горячих напитков для охлаждения Кутушов порекомендовал зелёный чай — напиток, содержащий много антиоксидантов, бодрящий и помогающий бороться с усталостью. Хорошо помогает травяной чай на основе мяты, мелиссы или ромашки. Для одновременного охлаждения и укрепления иммунной системы подойдёт имбирный чай.

Хороша чистая тёплая вода, которая и поддержит водно-солевой баланс, и выведет из организма токсины и шлаки. Также тёплая вода способствует улучшению пищеварения.

Однако температура напитков не должна превышать 40 градусов во избежание ожога слизистой полости рта, гортани и внутренних органов.