Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 июля 2024, 02:51
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Врач объяснил, почему горячий зелёный чай — лучший напиток для спасения от жары

Стимулирует потоотделение и выводит тепло из организма
Врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов рассказал, что, как бы ни звучало парадоксально, но охладиться в жару помогут именно горячие напитки. Именно так в жарких странах спасаются при температуре 40-50 градусов Цельсия.
Врач объяснил, почему горячий зелёный чай — лучший напиток для спасения от жары

© Ferra.ru

По словам Кутушова, горячие напитки стимулируют потоотделение, которое является естественным механизмом охлаждения организма. Пот испаряется с кожи и забирает с собой тепло, благодаря стимулированию потоотделения расширяются сосуды, улучшая кровообращение и способствуя оттоку тепла от внутренних органов. Но врач предупредил, что потерянное количество жидкости должно быть обязательно компенсировано, в противном случае возникнет обезвоживание.

В качестве горячих напитков для охлаждения Кутушов порекомендовал зелёный чай — напиток, содержащий много антиоксидантов, бодрящий и помогающий бороться с усталостью. Хорошо помогает травяной чай на основе мяты, мелиссы или ромашки. Для одновременного охлаждения и укрепления иммунной системы подойдёт имбирный чай.

Хороша чистая тёплая вода, которая и поддержит водно-солевой баланс, и выведет из организма токсины и шлаки. Также тёплая вода способствует улучшению пищеварения.

Однако температура напитков не должна превышать 40 градусов во избежание ожога слизистой полости рта, гортани и внутренних органов.

Горячие напитки могут стать вашим союзником в борьбе с летним зноем. Попробуйте их в следующий раз, когда будет жарко и убедитесь в их полезных свойствах. Не забывайте о других способах справиться с жарой: носите легкую одежду, принимайте прохладный душ, отдыхайте в тени.

Михаил Владимирович Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, M.D., Ph.D. Israel.

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