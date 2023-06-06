Врач объяснил, почему легко отравиться алкоголем

Он призвал с осторожностью относиться к разливному алкоголю — достаточно небольшого нарушения правил производства или хранения, чтобы напиток превратился в отраву. Тем более это касается добавления в алкоголь метанола, который даже в малых дозах может привести к слепоте или к летальному исходу.

И самая большая опасность метанола в том, что по запаху, цвету или вкусу определить этот спирт нельзя.

Если после употребления алкогольного напитка резко усилилось сердцебиение, появилось головокружение, падение давления, тошнота, необходимо вызвать скорую помощь и не пытаться помочь отравившемуся самостоятельно, так как можно усугубить состояние. Можно только промыть желудок.