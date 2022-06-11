Врач объяснил, почему летом у вас чаще болит голова

Нехватка воды ведёт к нарушению текучести крови, что влияет на кровоснабжение внутренних органов, в том числе головного мозга. На фоне этого развиваются головные боли. «Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьёт», — подчеркнул Хорошев.

Также врач объяснил, какого питьевого режима нужно придерживаться, и рассказал, кому пить много жидкости противопоказано.

«Летом в сутки нужно выпивать два или два с половиной литра воды, а зимой – полтора или два литра, если нет противопоказаний. Это, в частности, нарушения деятельности почек, сердца. Еще одно исключение – когда у человека есть асцит, то есть состояние, когда в брюшной полости скапливается большое количество жидкости. У всех там есть небольшое количество жидкости, плещется примерно 30-100 миллилитров, но у некоторых людей из-за ряда заболеваний, особенно печени, количество воды в брюшной полости может увеличиваться даже до нескольких литров. Таким людям большое количество воды противопоказано. Если этих недугов нет, то благодаря двум или двум с половиной литрам воды в сутки летние головные боли для многих станут просто воспоминанием», — объяснил невролог.

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