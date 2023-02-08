Фитнес и здоровье
03:21, 08 февраля 2023
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Врач объяснил, почему малоподвижный образ жизни смертельно опасен

Из-за потенциального тромбоза

Врач объяснил, что малоподвижный образ жизни смертельно опасен из-за угрозы тромбоза. Хирург-флеболог Армен Авакян предупредил, что малоподвижный образ жизни смертельно опасен. В результате развиваются варикоз и тромбоз, а это уже по-настоящему опасно.

Врач объяснил, почему малоподвижный образ жизни смертельно опасен

Фото: Unsplash.com

В группу риска входят люди с сидячей или стоячей работой, путешественники и те, кому приходится много времени проводить в самолётах или за рулём. Опасность заключается в том, что при отсутствии движения мышцы ног перестают сокращаться и способствовать кровотоку. Начинается застой крови и у человека развивается тромбоз и варикоз.

Такие же проблемы могут проявиться у беременных или у лежачих больных.

Врач посоветовал профилактировать тромбоз с помощью компрессионного трикотажа — гольфов, чулок, колготок. Эти изделия улучшают отток крови и разгружают вены.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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