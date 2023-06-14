Врач объяснил, почему нельзя купаться в закрытых для этого водоёмах

Врач объяснил, почему нельзя купаться в закрытых для этого водоёмахМожно заразиться неприятными инфекциями
Врач-эпидемиолог объяснил, почему нельзя купаться в закрытых для этих целей водоёмах. Эксперт предупредил, что игнорирование таких запретов может привести к неприятным последствиям.
Врач подчеркнул, что в водоёмах, закрытых для купания, можно заразиться гельминтами от водоплавающих птиц, различными бактериальными и вкусными инфекциями.
Среди неприятных последствий грязной воды — церкариоз, или «зуд купальщика». Это состояние, при котором кожа покрывается пузырьками, наблюдается высокая температура и сильный жгучий зуд по всему телу.
«Они могут быть вызваны как вирусными инфекциями, такими как ротавирусы и норовирусы, так и бактериальными — дизентерией и кишечной палочкой», — предупредил специалист.
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