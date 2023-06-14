Врач объяснил, почему нельзя купаться в закрытых для этого водоёмах

Врач подчеркнул, что в водоёмах, закрытых для купания, можно заразиться гельминтами от водоплавающих птиц, различными бактериальными и вкусными инфекциями.

Среди неприятных последствий грязной воды — церкариоз, или «зуд купальщика». Это состояние, при котором кожа покрывается пузырьками, наблюдается высокая температура и сильный жгучий зуд по всему телу.

«Они могут быть вызваны как вирусными инфекциями, такими как ротавирусы и норовирусы, так и бактериальными — дизентерией и кишечной палочкой», — предупредил специалист.

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