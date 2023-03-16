Врач объяснил, почему возникает аритмия

Врач объяснил, почему возникает аритмияЭта патология может быть как врождённой, так и приобретённой
Врач объяснил развитие аритмии сердца наследственностью либо влиянием образа жизни и болезней . Кардиохирург, аритмолог Виталий Шабанов объяснил, почему может возникнуть сердечная аритмия.
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По его словам, в основе аритмии всегда лежат два главных фактора — патология может быть врождённой либо приобретённой. В первом случае решающую роль играет генетика и такой вид аритмии встречается достаточно редко. Во втором случае аритмия развивается в силу множества причин.
Прежде всего это образ жизни. Стрессы, болезни, недостаточная физическая активность и другие факторы «накапливаются» в организме и сердечная мышца теряет способность адекватно реагировать на нагрузки.
Вторые приобретаются нами уже в ходе жизни под влиянием совокупности факторов, среди которых и перенесённые вирусные заболевания, и адинамичный образ жизни, и избыточная масса тела, и развитие хронических заболеваний эндокринной системы, почек, лёгких.
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