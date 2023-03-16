Врач объяснил, почему возникает аритмия

По его словам, в основе аритмии всегда лежат два главных фактора — патология может быть врождённой либо приобретённой. В первом случае решающую роль играет генетика и такой вид аритмии встречается достаточно редко. Во втором случае аритмия развивается в силу множества причин.

Прежде всего это образ жизни. Стрессы, болезни, недостаточная физическая активность и другие факторы «накапливаются» в организме и сердечная мышца теряет способность адекватно реагировать на нагрузки.