Врач объяснил, почему зубы болят на морозе и что с этим делать

Врач объяснил, почему зубы болят на морозе и что с этим делатьЗимой эмаль становится уязвимой
Основная причина — резкое сжатие эмали на морозе и её расширение в тепле. Такие циклы приводят к появлению микротрещин, через которые проникают бактерии. Кроме того, холод напрямую воздействует на нервные окончания, вызывая боль при истончённой эмали. Ещё один фактор — сухой морозный воздух снижает выработку слюны, которая естественным образом защищает зубы.
Зимний рацион также играет роль.
Зимой люди чаще употребляют горячие напитки (чай, кофе), которые усиливают термошок, а также стараются получить больше витамина С из кислых фруктов (лимоны, клюква), ослабляющих эмаль.
Несколько правил для защиты зубов в холодное время года:
- Дышите через нос. Это согревает и увлажняет воздух до попадания в рот.
- Используйте барьерные средства. Специальные гели с фторидами или силиконовые полоски для губ помогают сохранить влагу.
- Укрепляйте эмаль изнутри. Включите в рацион продукты, богатые кальцием и фосфором.
- Подберите правильную зубную пасту. Средства с аминофторидом или нано-гидроксиапатитом укрепляют эмаль.
- Закрывайте рот шарфом.
Еще один просто, но действенный метод — носите шарф, который плотно закрывает рот и нос — это снижает воздействие холодного воздуха на эмаль.
Таким образом, защита зубов зимой сводится к простым, но регулярным действиям. Соблюдение этих рекомендаций и своевременные визиты к стоматологу помогут сохранить здоровье зубов даже в сильные морозы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.