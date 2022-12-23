Фитнес и здоровье
02:34, 23 декабря 2022
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Врач объяснил пользу красной икры для профилактики онкологии

Это происходит благодаря магнию

Врач объяснил, что красная икра защищает от онкологии благодаря магнию. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал один из продуктов, защищающих от возрастных онкологических заболеваний. По словам Гинзбурга, это красная икра.

Врач объяснил пользу красной икры для профилактики онкологии

Фото: Great-alaska-seafood.com

Диетолог рассказал, что в красной икре содержится много магния, который профилактирует развитие возрастных опухолей толстой и прямой кишок, молочной железы у женщин и предстательной — у мужчин.

Благодаря магнию, у человека поддерживается нормальное состояние психики, создаётся хорошее настроение.

Также красная икра способствует снижению «плохого» холестерина за счёт высокого содержания Омега-3 жирных кислот и холина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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