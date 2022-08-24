Врач объяснил, правда ли кофе даёт уставшему организму дополнительные силы

Врач рассказал, что кофеин ничего нового не привносит в организм, а активизирует то, что там и так было. Поэтому с точки зрения химии, кофе — не источник энергии, а стимулятор метаболизма.

И когда человек толком не знает как кофе работает, то убеждён, что очередная чашечка напитка взбодрит и придаст сил. На самом деле под влиянием кофеина организм начинает высвобождать энергию из клеток. И чем больше клеток сжигается, тем более сильная создаётся иллюзия о появлении сил.

В итоге это может закончиться истощением и можно буквально свалиться с ног. Когда сил уже нет, кофе не поможет — человеку нужно не употреблять этот напиток, а выспаться.

«Люди не понимают, как работает кофе и неправильно его используют. Когда уже и так внутренних источников энергии не осталось и уже есть запредельная усталость, некоторые люди продолжают себя стимулировать кофеином. В этом случае эффект может быть обратным. Вместо энергии вы получите раздражительность и резкую утрату концентрации. У водителей такое часто бывает: они думают, что с помощью кофеина получат энергию, а после употребления почти сразу засыпают», — отметил врач.

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