Врач объяснил, признаком каких болезней может быть боль в груди

Если речь идёт о человеке старше 45 лет, то боль в области грудной клетки считается болью в сердце, — необходимо обратиться к врачу. Это может быть боль как в районе сердца, так и в нижней челюсти, в левой руке и лопатке. Если в этот момент проявляется потливость и возникает страх смерти, это симптом инфаркта. Если болит в других местах, значит можно говорить о заболевании органов.

По словам врача, это могут быть язва желудка, лёгкие, пищевод или мышцы. Тем более, если пациент младше 45 лет, то боль в груди может быть остеохондрозом грудного отдела позвоночника, а также признаком развития ожирения или сахарного диабета.

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