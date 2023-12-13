Врач объяснил, сколько должна длиться изоляция ребёнка при гриппе и ОРВИ

Ртищев подчеркнул, что изоляция должна длиться как минимум 7 дней со дня заболевания. Особенно это касается детей в школах и детсадах. В замкнутом пространстве инфекции распространяются быстрее и легче, поэтому болеющий ребёнок должен быть изолирован сразу.

«При любых острых респираторных инфекциях, включая грипп и COVID-19, изоляция или ограничение контактов должны продолжаться в течение как минимум 7 дней от начала заболевания», — рассказал врач.

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