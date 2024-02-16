Врач объяснил, у кого могут быть противопоказания лечения зубов под наркозом

По словам врача, это прежде всего дети. Стоматолог сослался на ситуацию, когда при лечении зубов после введения наркоза в Твери умерла девочка.

Как объяснил Ахмурзаев, прежде всего стоматолог должен собрать полный анамнез пациента. Только после этого можно принимать решение. Врач отметил, что в ходе сбора анамнеза могут быть обнаружены индивидуальная непереносимость препаратов, какие-либо аллергические реакции, болезни сердечно-сосудистой системы и т.п.

«Есть определённые противопоказания, такие как заболевания сердечно-сосудистой системы, индивидуальная непереносимость препаратов, аллергические реакции, анемия, астма, заболевания других органов в целом. На самом деле противопоказаний достаточно много, поэтому, перед тем как проводить процедуру, врач должен собрать полный анамнез пациента, оценить результаты анализов крови», — подчеркнул эксперт.

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