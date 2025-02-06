Врач объяснил вред для здоровья от чистки ушей палочками

Зайцев объяснил, что для удаления ушной серы достаточно промакивать уши полотенцем после душа, при этом уделяя внимание ушной раковине и входу в слуховой проход. При использовании ватных палочек высок риск травматизации барабанной перепонки.

«Повреждённая перепонка может не зажить, оставаясь дефектной на всю жизнь», — объяснил врач.

Кроме того, при использовании ватных палочек можно «прилепить серные массы к барабанной перепонке». По словам врача, человек, используя эти предметы, проталкивает их вглубь слухового прохода, создаёт больше неудобств для себя и врача. «Наружный слуховой проход испещрён нервными окончаниями, термическими, болевыми "датчиками". Поэтому впоследствии вытащить серу абсолютно безболезненно бывает сложно. Порой процедура растягивается на две-три встречи», — предупредил Зайцев.

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