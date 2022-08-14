Врач объяснил, зависимость от какого алкоголя развивается быстрее

Гинзбург уточнил, что крепкий алкоголь жёстко воздействует на нервную систему, головной мозг. Такие сорта спиртного приводят к более выраженным реакциям со стороны сердца и сосудов. При этом люди, употребляющие слабый алкоголь, менее социально опасны.

По словам врача, человек, который пьёт крепкие напитки, часто социально опасен, потому что организм адаптируется к крепкому алкоголю, перестаёт воспринимать другие виды спиртного. В таком состоянии алкоголизма человек становится более социально опасен.

«Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю, он уже не воспринимает другие виды алкоголя. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасен. Ему, чтобы поддержать необходимую дозу, нужен крепкий алкоголь, от которого он пьянеет сильнее и тяжелее», — объяснил Гинзбург.

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