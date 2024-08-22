Врач объяснила безудержную тягу к солёным орешкам болезнями почек и стрессом

Врач объяснила это прежде всего стрессом: когда человек испытывает сильный или хронический стресс, его начинает тянуть к солёной пище, включая сухие закуски. Потому что соль выступает раздражителем вкусовых рецепторов, усилителем вкуса и вызывает секрецию желудочного сока, что повышает аппетит. А хруст таких закусок способствует выделению гормона радости.

По словам Жаровской, тяга к солёной пище — один из этапов диагностики при вероятных проблемах с надпочечниками или почками.

В качестве альтернативы солёным закускам врач посоветовала кисло-сладкие яблоки, льняные или натуральные свекольные чипсы, а также морковь и другие овощи.

«Когда человек находится в сильном стрессе или в хроническом стрессе, его также будет тянуть на солёную пищу. Это один из этапов диагностики возможных проблем с надпочечниками, почками и со стрессом», — рассказала гастроэнтеролог.

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