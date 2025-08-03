Врач объяснила больший вред диетической колы содержанием сахарозаменителей

Мухина объяснила это содержанием искусственных подсластителей, сахарозаменителей, повышающих риск диабета. По словам врача, исследование австралийских учёных показало, что одна банка диетической колы в день увеличивает риск диабета на 40%, тогда как обычная кола — на 23%. Полиолы в диетической коле вредны кишечнику, так как не перевариваются.

Риск диабета возникает потому, что употребление диетической колы провоцирует резкий выброс инсулина, делая кровь «более голодной». Натуральные подсластители, такие как сироп топинамбура, трегалоза, стевия и архат, не вызывают резкого выброса инсулина. Допустимая доза сладкой газировки — не более 100 граммов после еды. Минеральную воду лучше пить до еды.

Предпочтение стоит отдать 200 граммам углеводов с низким гликемическим индексом, например, овощам и фруктам.

«Полезно пить минеральную газированную воду, потому что газировка раздвигает морщинки кишечника и складочки желудка, и они очень хорошо санируют анаэробную флору. Есть микробы, которые боятся этих пузырьков воздуха, пузырьки убивают эти бактерии. При этом минеральную столовую воду следует пить до еды. К газировке с подсластителями или к соку следует относиться как к десерту — 100 грамм после еды. А право есть десерт нужно ещё заработать: нужно иметь нормальный вес, утром посетить спортзал, разогнать обмен веществ на 40 часов, тогда уже можно и побаловать себя. А лучше предпочесть газировке 200 граммов углеводов с низким гликемическим индексом: овощи, фрукты. Народ уже понял вред сладкой газировки, люди сами делают натуральные компоты, собственные лимонады с цитрусовыми, с мятой, с ягодами, возвращаются к сифонам», — подытожила диетолог.

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