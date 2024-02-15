Врач объяснила, чем чреват неправильный рост зубов мудрости

При неправильном росте зубов мудрости может развиться не только скученность зубов, но и другие неприятные последствия, например, хроническая травма слизистой оболочки рта. Кроме этого, могут возникнуть лицевые боли по типу невралгии тройничного нерва.

«В результате неправильного расположения зубов мудрости может возникать хроническая травма слизистой оболочки полости рта, рассасывание корня или формирование кариозного процесса на корне впереди стоящего зуба», — объяснила Волкова.

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