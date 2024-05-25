Врач объяснила, чем майская клубника может быть опасна для организма

Эксперт отметила, что проблема заключается в использовании при выращивании клубники пестицидов. Поскольку этого не видно, и продавец об этом не скажет, можно натолкнуться на обработанные ягоды со всеми последствиями.

«Что касается ягод и в особенности клубники, нужно быть осторожным, так как появившаяся на прилавках, может быть опасна. Хоть её уже и не выращивают в теплицах, а в открытом грунте, но созревание зависит от погодных условий, которые только недавно пришли в «норму». Не исключено что фермеры используют пестициды для её выращивания», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёва.

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