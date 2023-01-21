Врач объяснила, чем могут быть опасны для детей носовые капли

Врач отметила, что такие препараты продаются без рецепта, поэтому применять из следует, если только ребёнок из-за заложенности носа не может нормально спать или есть. То есть чем реже, тем лучше.

Опасность таких лекарств в том, что они могут не только вызывать привыкание, но могут приводить к отравлению и интоксикации вплоть до летального исхода. Также Горлова объяснила, что для контроля стоит выбирать «пипетки или спреи, где строго попадает отмеренное количество препарата, а не выливается целая струя».

Не менее важно соблюдать время приёма — не более трёх дней, а также кратность — раз в 8 часов — строго три раза в день.