Врач объяснила, чем могут быть опасны для детей носовые капли

Врач объяснила, чем могут быть опасны для детей носовые каплиТакие препараты опасны из-за интоксикации
Врач объяснила интоксикацией опасность носовых капли для детей. Врач-педиатр, эксперт телеканала «Мама» Виктория Горлова предупредила об опасности носовых капель для детей, если их применять слишком часто.
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Врач отметила, что такие препараты продаются без рецепта, поэтому применять из следует, если только ребёнок из-за заложенности носа не может нормально спать или есть. То есть чем реже, тем лучше.
Опасность таких лекарств в том, что они могут не только вызывать привыкание, но могут приводить к отравлению и интоксикации вплоть до летального исхода. Также Горлова объяснила, что для контроля стоит выбирать «пипетки или спреи, где строго попадает отмеренное количество препарата, а не выливается целая струя».
Не менее важно соблюдать время приёма — не более трёх дней, а также кратность — раз в 8 часов — строго три раза в день.
При длительном бесконтрольном применении сосудосуживающие препараты не только вызывают привыкание, но и могут привести, особенно у детей, к передозировке и интоксикации вплоть до летального исхода. Это связано с попаданием препарата через слизистую носа и рта в кровоток и системному действию на весь организм.
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