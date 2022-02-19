Врач объяснила, чем опасны заменители масла для сердца

По словам врача, спред — заменитель масла — опасен тем, что при производстве в него добавляют трансжиры. Это же касается и ряда полуфабрикатов — для их приготовления используют спред.

Как отметила Кореневич, лучше съесть маленький кусочек масла, чем спред.

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