Врач объяснила, чем опасны заменители масла для сердца

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Врач объяснила, чем опасны заменители масла для сердцаПри их производстве используются трансжиры
Врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила, чем опасен заменитель масла для сердца.
По словам врача, спред — заменитель масла — опасен тем, что при производстве в него добавляют трансжиры. Это же касается и ряда полуфабрикатов — для их приготовления используют спред.
Как отметила Кореневич, лучше съесть маленький кусочек масла, чем спред.
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Источник: Радио Sputnik