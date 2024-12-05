Врач объяснила, чем отличаются ОРВИ и грипп

Врач отметила, что часто люди путают ОРВИ с гриппом, тогда как это различные вирусные инфекции и подходы к лечению отличаются. Например, грипп чаще вызывает осложнения по сравнению с ОРВИ, этот вирус может привести к гаймориту, бронхиту, отиту и пневмонии.

Для профилактик вирусов специалист порекомендовала использовать маски и антисептики в общественных местах. В зимний рацион добавить витамины С, D, а «к февралю подключить поливитамины».

«ОРВИ начинается с першения в зеве, к этому присоединяется насморк, повышается субфебрильная температура (меньше 38 градусов). ОРВИ протекает легче гриппа. К небольшому прикашливанию может присоединиться общее недомогание. Как правило, эти симптомы в течение 7 дней проходят. Грипп же начинается с синдрома интоксикации и фебрильных температур (выше 38 градусов). Чувствуются боли в спине и мышцах, на второй день присоединяется грубый кашель. На 3-4 сутки начинается першение зева», — рассказала эксперт.

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