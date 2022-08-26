Врач объяснила, чем переедание арбуза опасно для здоровья

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Врач объяснила, чем переедание арбуза опасно для здоровьяМожно спровоцировать обострение мочекаменной болезни
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева прдупредила о недопустимости переедания арбуза и рассказала о возможных последствиях.
Она рассказала, что диабетикам, людям с инсулинорезистентностью и метаболическими нарушениями от частого употребления арбуза следует воздержаться. Если наблюдаются проблемы с кишечником, при переедании арбуза можно спровоцировать дискомфорт и вздутие.
Если человек страдает мочекаменной болезнью, слишком большой объём съеденного арбуза может привести к движению камней, в плоть до хирургического вмешательства.
Врач порекомендовала употреблять в сутки не более 300 граммов арбуза.
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