Врач объяснила, чем переедание арбуза опасно для здоровья

Она рассказала, что диабетикам, людям с инсулинорезистентностью и метаболическими нарушениями от частого употребления арбуза следует воздержаться. Если наблюдаются проблемы с кишечником, при переедании арбуза можно спровоцировать дискомфорт и вздутие.

Если человек страдает мочекаменной болезнью, слишком большой объём съеденного арбуза может привести к движению камней, в плоть до хирургического вмешательства.

Врач порекомендовала употреблять в сутки не более 300 граммов арбуза.

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