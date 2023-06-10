Врач объяснила, чем полезен зелёный чай

По словам эксперта, зелёный чай благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует хорошему настроению. Польза напитка заключается в высоком содержании дубильных веществ — танинов, алкалоидов — кофеина, флавоноидов и витамины А, С, Р, В. Эти вещества стимулируют хорошее настроение и бодрость.

К тому же зелёный чай — антибактериальное средство, напиток можно использовать для полоскания.

«В зелёном чае также содержится вещество L-теанин, которое способствует релаксации скелетной мускулатуры и улучшению настроения. В напитке есть катехины, которые могут связывать свободные радикалы и тем самым оказывать антиоксидантный эффект», — отметила врач.

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