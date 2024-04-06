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Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 апреля 2024, 03:24
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Врач объяснила, чем жвачка может помочь организму, кроме профилактики кариеса

Может помочь ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала о неожиданной пользе жевательной резинки, кроме профилактики кариеса.
Врач объяснила, чем жвачка может помочь организму, кроме профилактики кариеса
© Pete Alexopoulos / Unsplash

Прежде всего врач подтвердила пользу жвачки в борьбе с кариесогенными бактериями, которые вырабатывают кислоту, разрушающую зубную эмаль. Жвачка стимулирует выработку слюны, образующей защитную плёнку и усложняющей бактериям воздействие на зубы.

Но полезна жвачка и для ЖКТ. Например, для избавления человека от изжоги. К тому же гастроэнтеролог опровергла мнение, что жвачка на пустой желудок провоцирует гастрит из-за выработки кислоты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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