Врач объяснила, чем жвачка может помочь организму, кроме профилактики кариеса

Опубликовано 06 апреля 2024, 03:24
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Врач объяснила, чем жвачка может помочь организму, кроме профилактики кариесаМожет помочь ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала о неожиданной пользе жевательной резинки, кроме профилактики кариеса.
Прежде всего врач подтвердила пользу жвачки в борьбе с кариесогенными бактериями, которые вырабатывают кислоту, разрушающую зубную эмаль. Жвачка стимулирует выработку слюны, образующей защитную плёнку и усложняющей бактериям воздействие на зубы.
Но полезна жвачка и для ЖКТ. Например, для избавления человека от изжоги. К тому же гастроэнтеролог опровергла мнение, что жвачка на пустой желудок провоцирует гастрит из-за выработки кислоты.
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