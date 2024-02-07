Врач объяснила, что делать людям, чувствительным к низкому атмосферному давлению

В группу риска входят люди с болезнями сердечно-сосудистой системы, и в случае метеозависимости необходимо контролировать артериальное давление, вовремя принимать все назначенные врачом препараты. Также нужно избегать стрессов, отказаться от больших физических нагрузок.

Андреева напомнила о необходимости обратиться к врачу, если самочувствие ухудшилось.

«В целом не нужно зацикливаться на том, что установлен какой-то рекорд, ведь иногда люди сами себя накручивают, начинают переживать, и уже от этого может подняться давление. А позитивный настрой ещё точно никому не повредил», — рассказала врач.

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