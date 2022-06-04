Врач объяснила, что делать при тепловом ударе

Она предупредила, что при таком состоянии нельзя принимать жаропонижающие средства, они могут усугубить ситуацию и привести к осложнениям. Чтобы помочь человеку при тепловом ударе нужно обрызгать его прохладной водой, усадить возле вентилятора. Можно приложить холодный компресс на шею, подмышки и пах.

Кроме этого, для профилактики тепловых ударов существуют некоторые рекомендации. Следует носить лёгкую свободную одежду и головные уборы, стараться не находиться в горячем автомобиле, установить дома вентиляторы или кондиционеры.

«Старайтесь не быть слишком активными и делайте перерывы во время упражнений. Пейте достаточно жидкости, при этом рекомендуется дробный приём воды, содержащей соли натрия, калия, магния. Но не заставляйте себя пить очень много за короткое время. Это может быть вредно», — посоветовала терапевт.

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