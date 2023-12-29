Врач объяснила, что может произойти после выдавливания прыщей на лице

Врач рассказала, что прыщи — глубокие элементы и выдавливать их нельзя, потому что содержимое может проникнуть в кровоток, что опасно для здоровья. Кроме того, следствием выдавливания может стать постакне — рубцы.

«Эти элементы вообще лучше не трогать, потому что они очень глубокие. Вот почему они после себя оставляют рубцы — так называемые постакне. Там воспалительный процесс уходит глубоко, не только в дерму, но и в гиподерму — подкожно-жировую клетчатку», — объяснила врач.

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