Врач объяснила, что может стать причиной тахикардии

Врач отметила, что тахикардия не может быть при нормальной частоте сердечных сокращений (ЧСС), поскольку норма — 60-80, а при тахикардии — до 100 и выше.

При этом тахикардия — не самостоятельное заболевание, а симптом. Эксперт рассказала, что тахикардия может возникать на фоне тиреотоксикоза. В таком случае гормоны щитовидной железы действуют напрямую на сердце, за счёт чего увеличивается ЧСС. Разумеется, такое состояние может возникнуть при заболеваниях сердца, когда происходит нарушение сердечного ритма — аритмия.

Специалист уточнила, что нужно также учитывать, какие препараты принимает человек, так как тахикардия может отмечаться как следствие приёма некоторых капель в нос.

Врач объяснила, чем грозит тахикардия. «Чем выше частота — тем выше риск гипертонии, также есть риск ишемической болезни сердца. Кроме того, существует риск развития гипертрофии левого желудочка, то есть структурных изменений, что может привести к хронической сердечной недостаточности, нарушению проводимости сердца и так далее», — рассказала врач.

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