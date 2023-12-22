Врач объяснила, что ослабляет иммунитет, помимо инфекций

Врач отметила, что в случае неправильного соблюдения диеты, иммунитет снижается, так влияет и аллергия. Угнетать иммунную систему могут и хронические очаги инфекции, которая изматывает организм и «создаёт перенапряжение иммунной системы».

«Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице — это иммунная система дает знак, что с ней что-то не так», — подчеркнула специалист.

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