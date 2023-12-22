Врач объяснила, что ослабляет иммунитет, помимо инфекций

02:46, 22 декабря 2023
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Врач объяснила, что ослабляет иммунитет, помимо инфекцийОслабить защиту может даже диета
Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что кроме инфекций на качество иммунитета влияют частые болезни и усталость, аллергии и диеты.
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Врач отметила, что в случае неправильного соблюдения диеты, иммунитет снижается, так влияет и аллергия. Угнетать иммунную систему могут и хронические очаги инфекции, которая изматывает организм и «создаёт перенапряжение иммунной системы».
«Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице — это иммунная система дает знак, что с ней что-то не так», — подчеркнула специалист.
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