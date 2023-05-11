Врач объяснила, как бороться с нитратами в овощах и фруктах

Михайлова отметила, что нитраты и пестициды зачастую присутствуют в капусте, салатных листьях, свёкле и моркови, редисе, арбузах и дынях, кабачках, укропе, петрушке, сельдерее. Причём в стеблях зелени нитратов накапливается вдвое больше, чем в листьях.

Нитраты и пестициды опасны прежде всего для детей до двух лет, беременных и кормящих женщин, людей пожилого возраста и тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Симптомы отравления этими веществами таковы: головные боли, вялость, снижение работоспособности, одышка, аритмия, заторможенность, тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Хроническое отравление нитратами может привести даже к онкологии.

Чтобы бороться с наличием нитратов и пестицидов в ранних овощах и фруктах, нужно вымачивать их в воде пред тем, как съесть. Вымачивать нужно в чистой воде в течение 20–30 минут, а воду следует периодически менять. Врач отметила, что при варке овощей уровень нитратов снижается на 80%, а воду необходимо сливать.

Перед закладыванием овощей и фруктов на хранение в холодильник продукты нужно вымыть водой, а хранить их нужно именно в холодильнике — в тёплой среде уровнь нитратов возрастает. Кроме того, важно срезать кожицу и место у плодоножки.

«Отравление бывает как острым, так и хроническим. Симптомы могут быть разными: тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Из-за длительного поступления нитратов в организм могут появляться жалобы на головные боли, вялость, снижение работоспособности, одышку, аритмию, заторможенность. Часто наблюдается кислородное голодание тканей организма, возможно развитие онкологических заболеваний», — рассказала Михайлова об отравлении нитратами.

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