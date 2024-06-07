Врач объяснила, как часто можно есть мясо с прослойками жира без вреда здоровью

Опубликовано 07 июня 2024, 02:03
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Врач объяснила, как часто можно есть мясо с прослойками жира без вреда здоровьюНе чаще двух раз в течение недели
Врач-диетолог Мария Герасимова рассказала, как часто и в каком количестве можно есть мясо с жировой прослойкой.
Она отметила, что от вида мяса зависит норма потребления. По словам диетолога, нежирное, диетическое мясо разрешено есть ежедневно, но жирное рекомендуется к употреблению не чаще двух раз в неделю.
«Жирность от 5 до 18 граммов считается средней, такие продукты хороши для периодического употребления два–четыре раза в неделю. Мясо с содержанием жиров более 18 граммов — это то самое мясо с прослойками — можно употреблять не чаще одного–двух раз в неделю», — подчеркнула врач.
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