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Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2024, 05:52
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Врач объяснила, как долго можно принимать горячую ванну без вреда для здоровья

Долго нельзя
Врач-терапевт сервиса «Доктис» Наталья Винарская рассказала, сколько раз в неделю и какое время можно принимать горячую ванну.

Врач посоветовала принимать горячую ванну не чаще 2-3 раз в неделю, продолжительность должна составлять 15-20 минут. В противном случае можно вызвать головокружение и обмороки из-за перегрева организма. А если принимать ванну чаще, можно нарушить защитный барьер кожи.

Людям с аллергиями тоже не стоит принимать горячую ванну из-за возможных осложнений. Это же касается и обострения кожных или инфекционных болезней.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#врач
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#здоровье
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#медицина
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