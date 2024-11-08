Врач объяснила, как на самом деле алкоголь влияет на сон

Из-за приёма вечером алкогольных напитков сон становится менее качественным, человек чаще просыпается.

«Алкоголь может вызывать сонливость и облегчать засыпание за счёт снижения активности нервных клеток. Но, несмотря на этот эффект, он ухудшает общее качество отдыха. Алкоголь сокращает фазу быстрого сна, вызывает прерывистость во второй половине ночи и частые пробуждения. Он может привести к проблемам с дыханием, таким как апноэ, из-за расслабления мышц горла», — объяснила сомнолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.