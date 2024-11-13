Врач объяснила, как нужно есть белый хлеб с пользой для здоровья

Врач отметила, что белый хлеб полезен прежде всего за счёт содержания необходимых микроэлементов, витаминов группы В, сложных углеводов. К тому же белый хлеб — источник растительного белка.

Для того, чтобы белый хлеб приносил организму пользу, следует есть его в сочетании с овощами и продуктами, содержащими белок. Можно его также есть вместе с жирами, например с сыром.

Но людям с диабетом рекомендуется включать в рацион не белый, а цельно-зерновой хлеб, изготовленный из более тёмной муки.

«Если рассматривать с точки зрения полноценного рациона, белый хлеб должен быть у каждого человека, но только нужно контролировать количество съеденного хлеба, чтобы этот продукт не стал вдруг вредным. И примерно 150 граммов в день хлеба белого можно съедать», — посоветовала эндокринолог.

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