Врач объяснила, как отличить обычную головную боль от мигрени

Врач пояснила, что если головные боли возникают реже 15 раз в месяц, не являются продолжительными и нет сопутствующих неврологических симптомов, то это не связано с патологией и мигренью. Если же головные боли слишком частые, тогда необходимо обращаться за медицинской помощью для исключения серьёзных заболеваний. И если приступы длятся более 72 часов, в этом случае речь идёт «о мигренозном статусе».

Демьяновская рассказала, что мигрень отличается от обычной головной боли характером приступов. Мигрень «не облегчается, а провоцируется или утяжеляется физической активностью». Кроме того, приступы мигрени у взрослых людей могут появляться от 1 до 15 раз в месяц и более и длиться от нескольких часов до 3 суток.

Также признаками мигрени являются мучительная пульсирующая боль с одной стороны головы, однако от приступа к приступу стороны меняются. Для мигрени характерны свето- и звукобоязнь, а также потеря аппетита, тошнота, рвота, бледность кожи и синюшность губ.

«Если вовремя не разобраться в причинах мигренеподобной боли и не начать лечение, то промежутки между приступами могут укорачиваться, сами приступы — удлиняться и утяжеляться. В итоге это может привести к тому, что человек не сможет заниматься обыденными делами и вести привычный образ жизни — например, будет вынужден регулярно отпрашиваться с работы», — сообщила Демьяновская.

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