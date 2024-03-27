Врач объяснила, как помочь человеку при приступе эпилепсии

Врач рассказала, что при приступе эпилепсии человека прежде всего следует положить на бок, чтобы он не задохнулся, а затем вызвать бригаду скорой помощи.

Голубинская отметила, что эпилептику нельзя давать таблетки, потому что человек может подавиться из-за сильного зажима рта. Вопреки распространённому мнению не нужно вставлять ложку в рот, поскольку из-за спазмов больной попросту может сломать зубы.

Невролог предупредила и о том, что, когда человек падает на улице в обморок, это не говорит о сердечном приступе. Поэтому нельзя бездумно давать какие-либо сердечные препараты, чтобы не привести к усугублению состояния эпилептика.

«Все почему-то думают, что, когда человек теряет сознание, это сердечный приступ. Нельзя давать нитроглицерин, нельзя давать сердечные препараты, если вы не знаете, что точно у пациента», — рассказала врач.

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