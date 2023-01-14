Врач объяснила, как правильно начинать моржевание

По её словам, закаливание нельзя начинать сразу. Всё начинается с прогулок на балконе в холодное время года. Одеваться следует в лёгкую одежду.

После этого уже можно переходить к обтираниям снегом, а после — к контрастному душу. Уже после такой подготовки, когда организм привыкнет к нагрузкам, можно начать окунаться в прорубь.

Но важно помнить, что люди с хроническими болезнями в период обострения, не должны моржевать. Этот принесёт только вред.

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