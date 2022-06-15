Врач объяснила, как правильно питаться гипертоникам

Она посоветовала добавить в рацион продукты с калием, витаминами группы В и пить больше воды. Не менее важен и образ жизни.

Лазуренко отметила, что из продуктов с калием для гипертоников хороши бананы, но есть их лучше не максимально созревшими, а в желтоватом виде, так содержащийся в них крахмал не будет мешать углеводному обмену. Это важно потому, что у гипертоников могут быть и другие проблемы со здоровьем — избыточный вес, ожирение, сахарный диабет. Также это сухофрукты и орехи, овощи.

Для гипертоников очень важно контролировать потребление соли. Поэтому важно отказаться от острого, копчёностей, солёной еды. Эти продукты способствуют накоплению жидкости в организме, чего нужно избегать при гипертонической болезни. Проблема в том, что у гипертоников очень тяжело идут лимфатические процессы, и если в организме будет задерживаться жидкость, тонус сосудов и давление будут плохо поддаваться контролю.

Гипертоникам важно правильно пить. Но лучше, чтобы это был некрепкий чай, отвары с мятой или мелиссой, ромашкой, а лучше простая вода. От кофе и крепкого чая следует оказаться.

В отношении образа жизни, необходима физическая активность — для начала обычная ходьба с наращиванием нагрузки. «Можно начать с банальной ходьбы и потихоньку увеличивать количество минут, которые человек ходит. Начиная с 15 минут, потом полчаса, потом 40 минут. Ориентироваться не на цифры частоты сердечных сокращений, на пульс, а на собственное дыхание. По тому, как человек дышит, будет понятно, как он воспринимает нагрузку. Дыхание должно быть свободное, не затруднённое, он спокойно может ответить по телефону, что он делает», — рассказала врач.

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