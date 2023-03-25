Врач объяснила, как правильно снижать высокую температуру тела

По её словам, важно учитывать, что кровь сворачивается при температуре 40 градусов. А снижать температуру рекомендуется при 38-38,5 градусах.

Врач рассказала, что спровоцировать сворачивание крови, при соответствующей температуре тела, могут такие болезни, как ангина, грипп, синусит, ротавирус, пневмония, дизентерия, туберкулёз и сифилис. А в некоторых случаях это могут быть аллергия или нарушение обмена веществ.

Савельева отметила, что из народных средств для снижения температуры эффективны варенье, отвары из ромашки, малины, чёрной смородины. Эти продукты вызывают сильное потоотделение.

Но обтираться водкой или уксусом в таких случаях нельзя, потому что, к примеру, водка «может привести к переохлаждению организма и ещё сильнее ослабить его».

Также для снижения температуры тело следует охладить физически: поможет прикладывание ко лбу холодного полотенца или обёрнутого вокруг куска льда.