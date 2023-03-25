Врач объяснила, как правильно снижать высокую температуру тела

Врач объяснила, как правильно снижать высокую температуру телаНо назначения должен делать врач
Старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева объяснила, как правильно «сбивать» высокую температуру тела.
Фото: Wallpaperflare.com
По её словам, важно учитывать, что кровь сворачивается при температуре 40 градусов. А снижать температуру рекомендуется при 38-38,5 градусах.
Врач рассказала, что спровоцировать сворачивание крови, при соответствующей температуре тела, могут такие болезни, как ангина, грипп, синусит, ротавирус, пневмония, дизентерия, туберкулёз и сифилис. А в некоторых случаях это могут быть аллергия или нарушение обмена веществ.
Савельева отметила, что из народных средств для снижения температуры эффективны варенье, отвары из ромашки, малины, чёрной смородины. Эти продукты вызывают сильное потоотделение.
Но обтираться водкой или уксусом в таких случаях нельзя, потому что, к примеру, водка «может привести к переохлаждению организма и ещё сильнее ослабить его».
Также для снижения температуры тело следует охладить физически: поможет прикладывание ко лбу холодного полотенца или обёрнутого вокруг куска льда.
Для снижения температуры обычно используют аспирин или парацетамол. Если эти препараты не помогают, то врач назначает приём ибупрофенов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.