Врач объяснила, как проверить помидоры на нитраты

По словам эксперта, помидор нужно разрезать на две части, и если растение удобряли нитратами, внутри плодов будут жёсткие жёлтые прожилки.

Нитраты опасны тем, что в организме превращаются в нитрозамин — канцероген. Также нитраты становятся в организме нитритами — веществами, нарушающими клеточное дыхание, из-за чего у человека может развиться гипоксия.

Соломатина посоветовала обращать внимание на спелость помидоров, в силу того, что в незрелых плодах содержится яд — соланин. К тому же томаты лучше не есть людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, из-за содержания в плодах щавелевой кислоты, которая разрушительно действует на слизистую. А норма потребления томатов у каждого своя, но принято обычно не более трёх плодов в день.

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