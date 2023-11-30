Врач объяснила, как сочетается молоко с другими продуктами

Несмотря на пользу молокопродуктов для микробиома кишечника и иммунитета, важно снижать количество потребляемого белка. Сочетание двух молокопродуктов может всерьёз расстроить ЖКТ. Потому лучше молочные продукты сочетать с другими. Это же касается собственно молока.

Например, творог и другие кисломолочные продукты хорошо сочетаются с фруктами и зеленью, ягодами, орехами. Кисломолочные продукты содержат лакто- и бифидобактерии, полезные для организма.

«Основная часть иммунной системы человека сосредоточена именно в кишечнике. Употребляя кисломолочные продукты, мы поддерживаем здоровье кишечника и тем самым эффективнее противостоим вирусным заболеваниям», — рассказала диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.