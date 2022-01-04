Врач объяснила, как справиться с последствиями переедания

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Врач объяснила, как справиться с последствиями перееданияИ с чем это связано
Маргарита Королева, диетолог, доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства РФ рассказала россиянам что делать, если из-за новогодних праздников вы заметили у себя симптомы переедания.
По словам профессора, чтобы справиться с перееданием можно сходить в баню или выпить большое количество воды. Все это нужно для действенной детоксикации организма, подчеркнула она.
Все ресурсы детоксикации: и печень, и почки, конечно, кожа — будут позволять человеку выводить токсины.
Маргарита Королева
Профессор Федерального медико-биологического агентства РФ
Она объяснила, что причина появления подобных токсинов кроется в избытке поглощенной пищи – организм не успевает ее перерабатывать, особенно в ночное время, что и становится причиной желудочных недугов. Королева посоветовала ставить на праздничный стол побольше негазированной воды, чтобы не забывать пить ее в качестве профилактики.
Источник: ТАСС