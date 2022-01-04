Врач объяснила, как справиться с последствиями переедания

Она объяснила, что причина появления подобных токсинов кроется в избытке поглощенной пищи – организм не успевает ее перерабатывать, особенно в ночное время, что и становится причиной желудочных недугов. Королева посоветовала ставить на праздничный стол побольше негазированной воды, чтобы не забывать пить ее в качестве профилактики.