Врач объяснила, как улучшить своё самочувствие в жару

По её словам, отталкиваться нужно от фактического состояния. Возможно, придётся расслабить шейно-воротниковую зону для снятия напряжения в шее и голове или облегчения головной боли, либо просто прилечь. Но наиболее важно придерживаться питьевого режима: выходить с бутылкой воды.

В жару допустима лёгкая физическая активность, но только если комфортно. Правило простое: если комфортно, нагрузка допустима, если нет — делать ничего не стоит.

Также это касается охлаждения своего тела: если душно, в жару можно принять прохладный душ, находиться в помещении, которое хорошо проветривается, закрывать голову на солнце.

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