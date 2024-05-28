Врач объяснила, как улучшить своё самочувствие в жару

Опубликовано 28 мая 2024, 22:30
1 мин.
Врач объяснила, как улучшить своё самочувствие в жаруВажно пить воду
Кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии Елена Беленко объяснила, что делать для улучшения самочувствия в жару.
© Ferra.ru
По её словам, отталкиваться нужно от фактического состояния. Возможно, придётся расслабить шейно-воротниковую зону для снятия напряжения в шее и голове или облегчения головной боли, либо просто прилечь. Но наиболее важно придерживаться питьевого режима: выходить с бутылкой воды.
В жару допустима лёгкая физическая активность, но только если комфортно. Правило простое: если комфортно, нагрузка допустима, если нет — делать ничего не стоит.
Также это касается охлаждения своего тела: если душно, в жару можно принять прохладный душ, находиться в помещении, которое хорошо проветривается, закрывать голову на солнце.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.