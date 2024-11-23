Врач объяснила, как вредит организму избыточный приём витамина А

Врач отметила, что витамин А нужно принимать только после консультации специалиста и строго по назначению. Витамин А накапливается в организме, что может привести к передозировке. Симптомы избытка витамина А: трещины и сухость кожи, ухудшение зрения, повышенное внутричерепное давление и головные боли.

Врач подчеркнула, что витамины — опасные при передозировке вещества и относиться к таким препаратам нужно со всей серьёзностью. Поэтому врачи назначают витамины только после обследований и анализов.

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