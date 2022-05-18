Врач объяснила, как выбирать шоколад

По её словам, в первую очередь нужно следить , чтобы главным ингредиентом шоколада был не сахар, а какао-бобы. В шоколаде не должно быть никаких искусственных подсластителей, ароматизаторов и подобных добавок.

Вместо них Жукова порекомендовала выбирать тёмный шоколад с фиником или мёдом в качестве подсластителей. По мнению специалиста, такой шоколад полезнее и вкуснее.

Также она порекомендовала не употреблять шоколад с сухофруктами, который якобы является полезным. В этом продукте содержатся изомальт и эмульгаторы, такие добавки эксперт не рекомендует. Это же касается и молочного шоколада: любителям этого продукта нутрициолог посоветовала перейти на тёмный шоколад.

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