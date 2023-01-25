Врач объяснила, какие фрукты нельзя хранить вместе

Также нельзя хранить вместе яблоки и бананы — последние созревают очень быстро и начинают интенсивно гнить. Если нужно ускорить созревание бананов, лучше положить рядом авокадо.

Соломатина отметила, что эти фрукты нельзя класть с другими в один пакет и хранить в одной корзине.