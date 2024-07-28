Врач объяснила, какие патогены обитают на денежных купюрах

Врач предупредила, что чаще всего на деньгах встречаются стафилококки, стрептококки, грибки, кишечная палочка и грипп. При этом у здоровых людей микробы на деньгах, как правило, не вызывают никаких реакций. Только в случае открытых ран или явной предрасположенности.

«На поверхности денег могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы. Грибки могут обитать на деньгах. Некоторые виды грибков могут вызывать аллергические реакции у предрасположенных к этому людей», — пояснила Чиркова.

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