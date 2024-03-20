Врач объяснила, какие постные продукты нужны для замены животного белка

Антидиетолог — специалист, имеющий профессиональное медицинское образование диетолога, но считающий, что «успешное соблюдение диеты» не является главной целью консультирования. Врач Ионова объяснила, что при соблюдении Великого поста организм должен получать белок, а для замены животного белка нужно, чтобы в рационе регулярно сочетались бобовые, злаки — гречка, овсянка, а также коричневый, бурый и красный рис.

Беременным женщинам необходим соевый творог — тофу, потому что это продукт растительного происхождения поставляет в организм железо. В тофу много белка и железа.

«Помимо злаков и бобовых, в рационе должны обязательно присутствовать натуральные овощи, фрукты и растительные жиры — либо в виде масла, которые мы добавляем в продукты, а не жарим на нём, либо в виде орехов, семечек в умеренном количестве», — рассказала врач.

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