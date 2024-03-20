Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 марта 2024, 02:19
1 мин.

Врач объяснила, какие постные продукты нужны для замены животного белка

Нормальное питание необходимо всегда
Врач-антидиетолог, психолог Лидия Ионова ввиду начала Великого поста рассказала о том, какие постные продукты хороши для замены животного белка.

Антидиетолог — специалист, имеющий профессиональное медицинское образование диетолога, но считающий, что «успешное соблюдение диеты» не является главной целью консультирования. Врач Ионова объяснила, что при соблюдении Великого поста организм должен получать белок, а для замены животного белка нужно, чтобы в рационе регулярно сочетались бобовые, злаки — гречка, овсянка, а также коричневый, бурый и красный рис.

Беременным женщинам необходим соевый творог — тофу, потому что это продукт растительного происхождения поставляет в организм железо. В тофу много белка и железа.

«Помимо злаков и бобовых, в рационе должны обязательно присутствовать натуральные овощи, фрукты и растительные жиры — либо в виде масла, которые мы добавляем в продукты, а не жарим на нём, либо в виде орехов, семечек в умеренном количестве», — рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Радио 1
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#диета
,
#врач
,
#здоровье
,
#еда