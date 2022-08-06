Врач объяснила, какие продукты лучше не есть людям после 60 лет

Врач отметила, что людям после 60 лет есть инжир и курагу не рекомендуется. Дело в том, что с возрастом поджелудочная железа истощается, становится подвержена развитию диабета второго типа. А в инжире и кураге слишком много сахара.

Так, в 100 граммах инжира содержится порядка 20 ложек сахара, что значительно превышает суточную дозу, тем более для людей в возрасте. По словам врача, курага не полезна по этой же причине: в 100 граммах кураги не менее 55 граммов чистых углеводов, или около 11 ложек сахара.

«Люди старше 60 лет очень подвержены диабету второго типа, потому что за всю жизнь, к преклонному возрасту они истощают поджелудочную железу», — подчеркнула Марият Мухина.

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