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Врач объяснила, какие продукты негативно влияют на память

Прежде всего стоит отказаться от фастфуда
Врач-невролог, профессор Дерья Улудюз рассказала, какие продукты негативно влияют на мозг и, как следствие, на память.
Врач объяснила, какие продукты негативно влияют на память

Она предупредила, что на состояние памяти влияют те растительные масла, в которых содержатся омега-6 жирные кислоты. В этот список необходимо добавить энергетические напитки — провокаторы болезни Альцгеймера. Проблемы с памятью и забывчивость могут быть вызваны повышенным уровнем инсулина. Врач призвала отказаться от фастфуда.

Также негативное влияние на память оказывают продукты с высоким гликемическим индексом: белый хлеб, макароны, картофель, рис, то есть всё, что повышает уровень сахара к крови. Таким же образом действуют продукты с искусственными подсластителями.

Память страдает и от увлечения жареной пищей — ухудшается качество резервов памяти, что может привести к болезни Альцгеймера.

Нужно помнить, что печенье, маргарин, шоколадные батончики, картофельные чипсы, пирожные, сливки и другие продукты, содержащие трансжиры — ненасыщенные жирные кислоты, — серьёзно ухудшают память.

«Наш мозг поглощает 30% калорий, которые организм получает с пищей. На самом деле всё, что вы накалываете на вилку, напрямую влияет на функции вашего мозга и памяти», — объяснила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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